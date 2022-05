Eishockey# Schweden gewinnt WM-Schlager gegen Tschechien 5:3

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Schweden bejubelte Sieg im ersten WM-Schlager Foto: APA/Lehtikuva

S chweden hat das erste Schlagerspiel der Eishockey-WM in Finnland für sich entschieden. Einen Tag nach dem 3:1 gegen Österreich besiegte das Dreikronenteam am Sonntag Tschechien mit 5:3. Norwegen verspielte ebenfalls in der Gruppe B in Tampere gegen Großbritannien eine 3:0-Führung, siegte aber noch 4:3 nach Penaltyschießen. In Helsinki gewannen Kanada mit 6:1 gegen Italien und die Schweiz mit 6:0 gegen Dänemark auch ihr zweites Spiel. Frankreich besiegte Kasachstan 2:1.