Schweden schießt Schweiz 7:0 vom WM-Eis .

Das schwedische Eishockey-Nationalteam hat sich mit einem Kantersieg dem ärgsten Druck entledigt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt bei der WM in Minsk fegte das "Tre-Kronor"-Team am Dienstag mit 7:0 (2:0,2:0,3:0) über die Schweiz hinweg. Die Schweden hatten zuvor in der Gruppe A gegen Dänemark (3:4) und Weißrussland (0:1) verloren, die Schweizer hingegen gegen Tschechien (5:2) und Dänemark (1:0) jeweils gewonnen.