Schweiz nach Shootout-Sieg gegen Deutsche WM-Gruppensieger

Die Eidgenossen gaben in ihrem siebenten WM-Spiel damit zwar ihren ersten Punkt ab, schließen den Helsinki-Pool aber dennoch vier Punkte vor den Deutschen ab. In der Österreich-Gruppe B in Tampere ging der vierte Viertelfinalplatz an die USA, nachdem Lettland gegen Schweden eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste.

Die Schweiz beendet zum zweiten Mal eine WM-Vorrunde auf Platz eins. 2013 hatten die Schweizer ebenfalls 20 von möglichen 21 Punkten geholt, gewannen danach das Viertelfinale gegen Tschechien 2:1 und verloren erst das WM-Finale gegen Schweden. In den Jahren 2000, 2010, 2017 und 2021 gelangen den Schweizern ebenso starke Leistungen in der Vorrunde, sie erreichten jeweils als Gruppenzweite das Viertelfinale, kassierten dort aber stets Niederlagen.

Die USA sind am Donnerstag in der ersten K.o.-Phase Gegner der Schweizer um einen Semifinalplatz. Die anderen Viertelfinalpaarungen werden erst im weiteren Verlauf des Dienstag fixiert. Olympiasieger Finnland hat noch am Abend gegen Tschechien die Chance, an den Schweden vorbei auf Rang eins vorbeizuziehen. Im Nachmittagsspiel hat Norwegen die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen die USA das ÖEHV-Team zu überholen. Der letzte Gruppe-A-Aufstiegsplatz wird im Duell Slowakei - Dänemark ausgespielt.