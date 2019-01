Siebente Niederlage in Folge für NHL-Champ Washington .

Nicht zuletzt ein Triplepack von Nazem Kadri hat am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) die siebenten Niederlage en suite von Titelverteidiger Washington gebracht. Bei den Toronto Maple Leafs unterlag das Team aus der Hauptstadt 3:6, hat dank des All-Star-Spiels am Samstag aber nun eine "Nachdenkpause".