Eishockey Eishockey-Talent Rohrer nach hartem Aufprall wohlauf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Vinzenz Rohrer (14) verletzte sich Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

T optalent Vinzenz Rohrer hat einen harten Aufprall mit dem Nacken und Rücken auf dem Eis ohne gröbere Verletzungen überstanden. Der Vorarlberger fällt aber für einige Zeit aus, wie sein Club Ottawa 67's nach dessen Entlassung aus dem Spital am Mittwochabend bekanntgab. Der 18-Jährige sei in guter Verfassung, werde sich nun zuhause erholen und falle in der kanadischen Nachwuchsliga OHL für eine unbestimmte Dauer aus.