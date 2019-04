Tampa Bay als Top-Favorit ins Play-off der NHL .

Tampa Bay Lightning geht als großer Favorit in die am Mittwoch beginnenden Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Das Team von Cheftrainer Jon Cooper hat mit 62 Siegen im Grunddurchgang einen Rekord eingestellt und will nun zum zweiten Mal nach 2004 den Stanley Cup nach Florida holen. Die Washington Capitals starten die entscheidende Phase ihrer Titelverteidigung am Donnerstag.