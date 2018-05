Das Team aus Florida gewann am Samstag daheim gegen die Washington Capitals mit 3:2 und führt nach dem dritten Sieg in Folge auch mit 3:2 in der Best-of-seven-Serie.

Cedric Paquette nach 19 Sekunden, Ondrej Palat (10.) und Ryan Callahan (21.) ebneten den Gastgebern mit einem frühen 3:0-Vorsprung den Weg zum Erfolg. Jewgeni Kusnezow (25.) und Superstar Alex Owetschkin (59.) konnten für die Capitals nur noch auf 2:3 verkürzen.

Tampa kann in der Nacht auf Dienstag mit einem Erfolg in der US-Hauptstadt in das Endspiel um den Stanley Cup kommen, wo es gegen die Vegas Golden Knights oder die Winnipeg Jets (Stand: 3:1) gehen würde.