Die Capitals waren zwischen Weihnachten und Neujahr in richtiger Spiellaune. Kantersiegen gegen Fehervar (6:1) und Linz (8:0) folgte zum Jahresabschluss ein 5:0. "Ich bin wirklich zufrieden mit unserem letzten Auftritt im Jahr 2019", freute sich Trainer Dave Cameron. Beim fünften Auswärtssieg hintereinander ragte Kyle Baun mit drei Toren heraus. Salzburg hielt die Wiener aber auf Distanz. Die Bullen gewannen auch das dritte Saisonduell mit Innsbruck klar.

In Villach sahen 4.500 Zuschauer ein ausgeglichenes und spannendes Kärntner Derby, in dem die Klagenfurter durch Dave Fischer (26.) in Führung gingen. Mit einem herrlichen Tor gelang Alexander Lahoda in der 45. Minute der Ausgleich: in voller Bedrängnis und mit dem Rücken zum Tor stocherte er den Puck mit dem Stock zwischen den Beinen über die Linie.

Die Adler bekamen damit Oberwasser, machten Druck, der Siegestreffer gelang aber nicht. In der Verlängerung wurde Jamie Fraser zur tragischen Figur. Der Verteidiger vergab zunächst eine Chance, sein nächster Versuch wurde von Koch abgeblockt und der KAC-Stürmer verwertete den Konter nach 43 Sekunden der Verlängerung.

Die Linzer zeigten sich nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander und der 0:8-Blamage in Wien wieder von einer besseren Seite. Damit haben die Oberösterreicher im Kampf um einen Platz in der Platzierungsrunde der besten fünf Teams wieder drei Punkte Vorsprung auf Bozen.

Zwei Tage nach dem überraschenden Erfolg gegen Salzburg feierte Dornbirn den nächsten Sieg. Mann des Spiels war William Rapuzzi. Der US-Stürmer steuerte zunächst zur 3:0-Führung zwei Tore und einen Assist bei, nachdem die Südtiroler den Rückstand wettgemacht hatten, brachte er sein Team in der 43. Minute mit seinem dritten Treffer neuerlich in Führung.