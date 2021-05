USA stehen als zweiter WM-Viertelfinalist fest .

Nach Titelverteidiger Finnland stehen auch die USA bei der Eishockey-WM in Riga im Viertelfinale. Die Amerikaner bezwangen Deutschland am Montag 2:0 und feierten in Gruppe B den fünften Sieg in Serie. In der Gruppe A hat noch kein Team das Ticket für die K.o.-Runde sicher. Tschechien wendete das vorzeitige Ausscheiden mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen Dänemark ab.