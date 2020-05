"Ein Großteil unserer Sponsoren sind grenzüberschreitende Unternehmen mit Fokus auf internationalem Handel, die durch die Grenzschließungen und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hart getroffen wurden", schrieb Znojmo. "Dadurch verlieren wir rund 60 Prozent des ursprünglich geplanten Budgets für die kommende Saison."

Die Tschechen zogen ihre Nennung für die kommende Saison zurück, hätten aber zum Ausdruck gebracht, ab der Saison 2021/22 wieder Teil der multinationalen Liga sein zu wollen, teilte die Liga mit. Eine Entscheidung darüber solle bei der nächsten Generalversammlung getroffen werden.

Insgesamt standen die "Adler" in acht von neun Saisonen in den Play-offs. 2015/16 überstanden sie das einzige Mal das Viertelfinale, scheiterten erst in der Finalserie mit 2:4 an Red Bull Salzburg.