Eishockeyliga Innsbruck baute mit Sieg in Bruneck ICE-Führung aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Innsbruck baute den Vorsprung wieder aus Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Z wei Tage nach der Niederlage im Schlager hat der HC Innsbruck die Tabellenführung in der ICE-Eishockeyliga wieder auf fünf Punkte ausgebaut. Die Haie besiegten am Sonntag in Bruneck die Pustertal Wölfe mit 5:3, der Verfolger aus Bozen musste sich dagegen bei Fehervar mit 2:3 geschlagen geben. Titelverteidiger Red Bull Salzburg schob sich mit einem 2:1 über Asiago bis auf zwei Punkte an den HCB Südtirol heran.