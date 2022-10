Eishockeyliga Minnesota Wild gewinnt mit Rossi erstmals in dieser Saison

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rossi war wieder im Einsatz und freute sich über ersten Sieg Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M it dem Vorarlberger Marco Rossi hat Minnesota Wild am Donnerstag den ersten Saisonsieg in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gefeiert. Minnesota gewann das Heimspiel in St. Paul vor über 17.300 Zuschauern gegen die Vancouver Canucks mit 4:3 nach Verlängerung.