Nachzügler Linz und Vienna Caps siegten in ICE

Zwei ehemalige Meisterclubs haben am Freitag in der ICE-Eishockeyliga einen Schritt aus der Krise geschafft. Schlusslicht Black Wings Linz stürzte Olimpija Ljubljana mit einem 4:3 nach Verlängerung von der Tabellenspitze, die Vienna Capitals bezwangen Liganeuling Pustertal ebenfalls mit 4:3 nach Verlängerung. Fehervar holte sich mit einem 4:1 in Innsbruck Platz eins zurück, Siege feierten auch Salzburg, Dornbirn und der VSV.

APA / NÖN.at Erstellt am 15. Oktober 2021 | 22:22