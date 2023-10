Dritter Sieg von Bayern und Real Madrid in CL-Gruppe

Im Estadio da Luz waren die Gäste aus San Sebastian die klar bessere Mannschaft und feierten dank Brais Mendez (63.) verdient den zweiten Sieg, der den Basken dank der besseren Tordifferenz vor Inter auch Platz eins brachte. Benfica unter dem ehemaligen Salzburger Meistertrainer Roger Schmidt ist damit auch nach dem dritten Spiel ohne Punkt und Torerfolg.

Die Bayern gingen gegen den spielerisch überlegenen türkischen Champion bei ohrenbetäubender Kulisse nach acht Minuten durch Kingsley Coman in Führung. Für Galatasaray traf Mauro Icardi nach einer halben Stunde per "Panenka-Elfmeter" zum Ausgleich (30.). Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Tuchel-Elf aber kaltschnäuzig und fixierte die drei Punkte durch Tore von Harry Kane (73.) und Jamal Musiala (79.).

Konrad Laimer spielte bei den Bayern durch. Der ÖFB-Legionär, zuletzt rechts in der Abwehrkette aufgeboten, kam anstelle des verletzten Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und leitete den Treffer zum 3:1 ein. Ein Comeback feierte Noussair Mazraoui, der wegen eines pro-palästinensischen Social-Media-Beitrags in der Kritik gestanden war. Der zuletzt angeschlagene Marokkaner hatte ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel der Sieg gewünscht wurde. Der Rechtsverteidiger kehrte nach einem "ausführlichen und klärenden Gespräch" mit der Vereinsführung in die Startelf zurück.

Real Madrid schaffte ohne Alaba, der nur auf der Ersatzbank Platz nahm, den nächsten Schritt Richtung Aufstieg. Rodrygo (16.) und Jude Bellingham (61.) trafen für die Spanier, Alvaro Djalo (63.) machte es kurz danach aber wieder spannend und leitete eine starke Schlussphase der Portugiesen ein. Platz zwei in der Gruppe C hält weiter der italienische Meister SSC Napoli, der bei Union Berlin dank eines Treffers von Giacomo Raspadori (65.) mit 1:0 (0:0) gewann. Bei den weiter punktelosen Deutschen gab der österreichische Kapitän Christopher Trimmel, der durchspielte, mit 36 Jahren sein Debüt in der Königsklasse.

In der Gruppe B übernahm Arsenal mit einem 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Sevilla die Führung. Gabriel Martinelli (45.+4) und Gabriel Jesus (53.) schossen die Engländer an die Spitze, die gute Defensive der "Gunners" ließ nur den Anschlusstreffer von Nemanja Gudelj (58.) zu. Der RC Lens mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso erreichte zu Hause gegen PSV Eindhoven ein 1:1 (0:0) und liegt damit nun einen Punkt hinter Arsenal. Johan Bakayoko (54.) brachte PSV in Führung, Elye Wahi (65.) gelang der Ausgleich.

In Manchester gedachte United vor dem Spiel gegen Kopenhagen (1:0) dem am Sonntag verstorbenen Idol Bobby Charlton. Trainer Erik ten Hag betrat mit einem ehemaligen Mitspieler von Charlton hinter einem Dudelsackpfeifer den Rasen und legte einen Kranz nieder. Matchwinner für United, das die ersten zwei Partien verloren hatte, waren danach der so viel gescholtene Abwehrrecke Harry Maguire (72.) und Andre Onana. Der Torhüter wehrte in der 97. Minute einen Elfmeter von Jordan Larsson ab.