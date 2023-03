Eiskunstlauf Eiskunstläuferin Mikutina nach WM-Kurzprogramm lediglich 20.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Olga Mikutina schöpfte ihr Potenzial im Kurzprogramm nicht aus/Archiv Foto: APA/AFP

E iskunstläuferin Olga Mikutina ist in Saitima in Japan ihr Auftritt im WM-Kurzprogramm nicht nach Wunsch geglückt. Die Vorarlbergerin schaffte am Mittwoch unter 35 Aktiven als 20. die Qualifikation für die Kür der Top 24 (Freitag, 9.20 Uhr MEZ), die 19-Jährige blieb aber hinter ihren Möglichkeiten. Mit 57,05 Punkten war Mikutina mehr als zehn Punkte von ihrer Bestmarke der WM 2021 entfernt, als sie am Ende Achte wurde. Ihre Saisonbestnote verpasste sie um knapp sechs Zähler.