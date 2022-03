Mikutina bei WM wie bei Olympia 14. - Gold an Sakamoto

Werbung

Mikutina lief ihr Programm zur Musik mit Ludovico Einaudi passabel, stürzte aber bei einem Dreifach-Lutz und sprang einen Axel ein- statt zweifach. Die Achte der Vorjahres-WM war als gebürtige Ukrainerin durch die russische Invasion in ihrer ehemaligen Heimat mental belastet in die unmittelbare Vorbereitung und in die Konkurrenz gegangen. Die 18-jährige Oberösterreicherin Stefanie Pesendorfer war am Mittwoch bei ihrem WM-Debüt nach dem Kurzprogramm als 32. des 33-köpfigen Feldes ausgeschieden.

Bei den Eistänzern setzten sich die Lokalmatadore Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron im Rhythmustanz an die Spitze, nehmen ihren fünften WM-Titel in Angriff. Das französische Duo holte 92,73 Zähler. Auf Platz zwei folgen die Olympia-Dritten Madison Hubbell/Zachary Donohue aus den USA mit 89,72 Punkten vor deren Landsleuten Madison Chock/Evan Bates (87,51). Die Entscheidung fällt am Samstag (17.05 Uhr), davor wird die Kür der Männer gelaufen (10.55). Der Österreicher Maurizio Zandron geht als 16. des Kurzprogramms in die Konkurrenz.