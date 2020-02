Ziegler/Kiefer gewannen "Challenge Cup" in Den Haag .

In der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften vom 16. bis 23. März in Montreal haben Österreichs Eiskunstläufer Miriam Ziegler und Severin Kiefer den Paarlauf-Bewerb beim prestigeträchtigen "Challenge Cup" in Den Haag bestritten und mit 186,80 Punkten gewonnen.