Ziegler/Kiefer verzichten auf EM-Kür .

Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben beschlossen, nicht an der EM-Kür der Paarläufer am (heutigen) Donnerstagabend in Minsk teilzunehmen. Diese Entscheidung sei nach dem Vormittagstraining gefallen, teilte die Stooberin Ziegler mit.