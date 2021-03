Ziegler/Kiefer WM-9., Mikutina mit glänzendem Debüt .

Österreichs Eiskunstläufer sind am Mittwoch mit starken Leistungen in die Weltmeisterschaften in Stockholm eingestiegen. Miriam Ziegler/Severin Kiefer belegten im Kurzprogramm der Paare Rang neun und haben damit souverän einen Platz in der Kür der besten 20 am Donnerstag (18.10 Uhr) geholt.