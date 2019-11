Herzog gewann in B-Division 500-m-Rennen in Polen .

Wie erwartet hat Eisschnellläuferin Vanessa Herzog bei ihrem Weltcup-Auftritt in der B-Division den Wiederaufstieg geschafft. In Tomaszow Mazoviecki gewann die Tirolerin am Samstag über 500 m, blieb dabei in 38,038 Sekunden knapp über ihrem eigenen Bahnrekord. Herzog war in der vergangenen Woche in Minsk disqualifiziert worden und dadurch aus der A-Divison im Weltcup abgestiegen.