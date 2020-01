Vanessa Herzog Vize-Europameisterin über 500 m .

Zwei Jahre nach ihrem Medaillen-Triple von Kolomna in Russland hat Vanessa Herzog am Samstag bei den Einzelstrecken-Europameisterschaften im Eisschnelllauf in Heerenveen über 500 m die Silbermedaille geholt. Auf den Gewinn der Goldmedaille wie 2018 fehlte der Tirolerin nicht einmal eine Zehntelsekunde. Es gewann die Russin Olga Fatkulina in 37,40 Sekunden, Herzog kam auf 37,49 Sek.