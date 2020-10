Pkw stürzte in Tirol 50 Meter ab .

Ein Pkw mit elf Insassen ist am späten Samstagabend auf einem Forstweg in Niederau (Bezirk Kufstein) in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinausgeraten und rund 50 Meter über ein Waldgelände abgestürzt. Dabei überschlug sich das Auto mehrmals und kam auf der rechten Fahrzeugseite zu liegen. Der 26-Jährige Lenker wurde schwer verletzt, ein 38-Jähriger und eine 25-Jährige zogen sich ebenfalls Verletzungen zu. Die weiteren Insassen dürften nur leicht verletzt worden sein.