Elf Verletzte Unglücksauto nach Unfall bei Kärntner Rennen beschlagnahmt

11 Personen wurden bei dem Unfall verletzt Foto: APA/Eggenberger

N ach dem schweren Unfall am Samstag bei der Motorsportveranstaltung "Kärntner IWD Auto Kleinslalom Cup" hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt das Unglücksfahrzeug beschlagnahmt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag auf APA-Anfrage mit. Bei dem Unfall war ein Fahrer aus Klagenfurt mit seinem Auto von der Rennstrecke am Parkplatz einer Firma in Patergassen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Zuschauergruppe gefahren. Elf Personen wurden teils schwer verletzt.