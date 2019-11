Laut einer Umfrage waren bereits 19 Prozent der österreichischen Singles in einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin verliebt. Die Online-Partneragentur ElitePartner hat von marketagent.com im Dezember 2018 1.500 Österreicher im Alter zwischen 18 und 69 Jahren befragen lassen. 423 der Personen bezeichneten sich als Singles.

Für ein Viertel (26 Prozent; Anm.) dieser Singles ist der Arbeitsplatz in Sachen Liebesbeziehungen eine Tabuzone. "Jedoch zwei von zehn Singles (19 Prozent, Anm.) waren bereits in eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen verliebt", so die Studie. Die Erfolge des Liebeswerbens wurden darin allerdings nicht erhoben.

Die "Schlimmen" sind offenbar erstens die Männer und zweitens die Älteren. "Befragt nach dem Thema 'Sex im Büro' zeigt sich, dass bereits 13 Prozent der männlichen Singles eine erotische Begegnung am Arbeitsplatz hatten, während es bei den weiblichen Singles nur neun Prozent sind. Frauen scheinen dabei mehr auf den Verstand als das Herz zu hören, denn drei von zehn weiblichen Singles finden es unvernünftig eine Affäre im Arbeitsumfeld zu beginnen, während dies nur auf 23 Prozent der Männer zutrifft.

Allerdings: Je älter die befragten Singles sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese schon einmal eine Affäre im Kollegenumfeld hatten. So hatten nur 17 Prozent der Befragten schon einmal eine Affäre am Arbeitsplatz, wobei es bei den Singles zwischen 60 und 69 Jahren doch auf jeden Dritten zutrifft", hieß es in der Aussendung.

Und natürlich gibt es auch eine Bundesländer-Rangliste. In den Bürotürmen an der schönen blauen Donau schmachten die Beschäftigten offenbar am ehesten mit Leib und Seele, die Niederösterreicher sind dagegen eher prüde, Moral steht in der Grünen Mark an oberster Stelle: "In Wien geht es heiß her, denn bereits drei von zehn Hauptstadt-Singles haben sich schon einmal in eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen verliebt, 16 Prozent hatten auch schon Sex am Arbeitsplatz. Hingegen hatten in Österreich nur knapp 4 Prozent bereits ein Schäferstündchen im Büro genossen.

"Begegnungen beim allmorgendlichen Weg zur Kaffeemaschine, geheim ausgetauschte Blicke in Meetings oder gemeinsame Überstunden. Der Arbeitsplatz bietet viel Zeit, einander näherzukommen und über das Kollegenverhältnis hinauszugehen", schreibt die Agentur. "Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit im Job und bei 40 Stunden oder mehr in der Woche werden viele Gelegenheiten geboten, einander näher zu kommen."