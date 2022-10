Wirtschaft Elon Musk will Twitter doch kaufen und kündigt "X-App" an

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Will Deal zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis durchführen Foto: APA/AFP

N ach einem monatelangen Nervenkrieg will US-Milliardär Elon Musk den Online-Dienst Twitter nun doch kaufen. Sein Anwalt schrieb in einem am Dienstag von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Brief an Twitter, die Übernahme solle zu den im April beschlossenen Bedingungen vollzogen werden. Als Voraussetzung verlangt der Chef des Elektroautobauers Tesla aber ein Ende des laufenden Rechtsstreits mit Twitter über die Übernahme.