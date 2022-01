Raab will Mädchen in gut bezahlte Jobs lotsen

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) will den Zugang von jungen Frauen in Berufe mit besseren Verdienstaussichten forcieren. Daher richtet die Ressortchefin eine eigene Stelle für "Empowerment" von Mädchen ein. Diese soll quasi österreichweit Projekte zu diesem Thema beinhalten. Die Devise Raabs: "Jedes Mädchen soll werden, was es will."