REWE strebt nachhaltige Obst- und Gemüseverpackungen an .

Die REWE International AG will ihr vollständiges Bio-Obst- und Gemüsesortiment bis Ende des Jahres 2019 umweltfreundlich oder gar nicht verpackt wissen. Um das gewährleisten zu können, wurde bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien ein Ideenwettbewerb für Kunden und Start-up-Unternehmen präsentiert. Bis 2030 sollen schließlich alle rund 60 Lebensmittel-Eigenmarken nachhaltig verpackt sein.