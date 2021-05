Ibiza-U-Ausschuss wird nicht verlängert .

Der Ibiza-U-Ausschuss wird nicht verlängert, er endet am 15. Juli. Ein Verlängerungsantrag von SPÖ und NEOS um weitere drei Monate blieb zum Abschluss des Nationalratsplenums am Donnerstagabend in der Minderheit, ÖVP und Grüne stimmten dagegen. Von der Opposition gab es erneut Appelle an die Grünen als kleinen Regierungspartner, die Verlängerung doch noch zu unterstützen. Diese lehnten aber ab, da es der Opposition frei stünde jederzeit einen neuen Ausschuss einzusetzen.