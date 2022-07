Endstation Rodionov im Kitz-Achtelfinale gegen Bautista chancenlos

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Endstation Achtelfinale für Rodionov in Kitzbühel Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

F ür den ersten von insgesamt vier Österreichern im Achtelfinal-Einsatz beim Generali Open in Kitzbühel ist am Mittwoch das Aus gekommen: Jurij Rodionov war gegen die Nummer 3 des Turniers bzw. Nummer 20 der Welt, Roberto Bautista Agut, beim 1:6,4:6 in 79 Minuten letztlich chancenlos.