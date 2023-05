Nationalrat Energieeffizienzgesetz dürfte wegen SPÖ-Blockade scheitern

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Einmal noch als SPÖ-Chefin im Plenum: Rendi-Wagner Foto: APA/ROBERT JAEGER

V or dem Hintergrund des SPÖ-Führungsstreits startet am Mittwoch die Mai-Plenarwoche des Nationalrats. Voraussichtlich zum letzten Mal wird Pamela Rendi-Wagner dabei als Parteichefin und Klubobfrau der Sozialdemokraten fungieren. Damit kann sie selbst erklären, warum ihre Fraktion sich gegen den Zwei-Drittel-Beschluss des Energieeffizienzgesetzes stemmt. Die SPÖ will Anti-Teuerungsmaßnahmen erzwingen und daher keinen Gesetzesvorschlägen der Regierungsparteien mehr zustimmen.