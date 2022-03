Doskozil will Abgabe auf industrielle Energieerzeugung

Die Abhängigkeit vom russischen Erdgas sei sehr hoch, nun diskutiere die Bundesregierung mit den Landesenergieversorgern das Auffüllen der Gasspeicherkapazitäten - zu den aktuellen Preisen: "Das bedeutet ein Abwälzen der Kosten auf die Gaskunden. Daher fordere ich den Bund auf, bisschen fantasievoller zu werden", meinte der Landeshauptmann. Auch die Lebenserhaltungskosten würden stetig steigen, wobei die Bundesregierung hier ebenfalls den einfachsten Weg wählen würde.

Doskozil kündigte daher ein eigenes Modell an, das vorsieht, dass die industrielle Energieerzeugung mit einer Abgabe belegt wird. Gespeist werden soll damit ein Fonds, um Menschen, die es nötig haben, zu unterstützen. "Das ist nicht statisch, das ist keine Einmalaktion, bei der man 150 Euro einmal ausschüttet", so Doskozil. Der Fonds soll bei der Landesholding eingerichtet und die entsprechende Legistik im ersten Halbjahr umgesetzt werden, damit er per September aktiv werden kann. Details zum Modell kündigte Doskozil für voraussichtlich Donnerstag nächste Woche an.

Die Klausur des SPÖ-Landtagklubs stehe im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: "Dieser Krieg ist falsch, er ist ein Anschlag auf die Ukraine und die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und europäische Grundwerte", erklärte Klubobmann Robert Hergovich. Was die Arbeit des Klubs angeht, kündigte er für die nächsten Monate 21 weitere Gesetzesbeschlüsse an.