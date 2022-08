England Weitere Festnahme nach Tötung von Neunjähriger in Liverpool

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein neunjähriges Mädchen wurde getötet Foto: APA/dpa

N ach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in Liverpool hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige stehe unter Verdacht des Mordes und des zweifachen versuchten Mordes, teilte die Polizei am Freitagabend in der nordenglischen Stadt mit. Er werde nun verhört. Zuvor hatte die Polizei bereits einen 36-Jährigen wegen desselben Tatverdachts festgenommen.