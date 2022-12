Siege für Newcastle und Liverpool bei PL-Rückkehr

Werbung

Vitaly Janelt (15.) und Ivan Toney (54.) mit seinem zehnten Saisontreffer hatten die "Spurs" mit 2:0 in Führung gebracht. Die WM-Rückkehrer Harry Kane (65.) und Pierre-Emile Höjbjerg (71.) bescherten dem Team von Coach Antonio Conte aber noch einen Zähler. Kane konnte darüber hinaus einen Rekord für sich verbuchen: Er hat nun schon zehn Liga-Tore am Boxing Day erzielt, soviel wie kein anderer in der Premier League. Tottenham, dass ohne seinen Weltmeister Cristian Romero sowie Torhüter Hugo Lloris antrat, liegt mit 30 Punkten auf dem vierten Platz.

Newcastle United schob sich mit einem 3:0-Erfolg bei Leicester vorerst an Meister Manchester City vorbei auf dem zweiten Platz. Einer der Väter des Sieges war Ex-Rapid-Stürmer Joelinton: Der Brasilianer holte nach 86 Sekunden einen Elfmeter heraus, den Chris Wood (3.) verwertete, und erzielte in der 32. Minute einen Treffer selbst per Kopf. Auch Miguel Almirón (7.) traf in der ersten Hälfte für die "Magpies", die den sechsten Sieg in Folge feierten - allerdings zwei Spiele mehr als Manchester absolviert haben.

Für Liverpool trugen sich Mohamed Salah (5.), Virgil van Dijk (37.) und der gerade einmal 18-jährige Stefan Bajcetic (81.) in die Torschützenliste ein. Im zweiten Durchgang machte Aston Villa das Spiel und drängte nach dem Anschlusstreffer von Olli Watkins (59.) vergeblich auf den Ausgleich. Die sechstplatzierten "Reds" von Trainer Jürgen Klopp verkürzten den Abstand auf die Champions-League-Plätze auf fünf Punkte.

Der Begriff "Boxing Day" geht auf eine alte britische Tradition am 26. Dezember zurück, an dem Tag hatten Angestellte von ihren Arbeitgebern meist eine Weihnachts-Box geschenkt bekommen. Der erste Boxing-Day-Spieltag in der Premier League fand 1966 statt.