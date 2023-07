Enis Murati wechselt zum 3x3-Basketball

Murati, der am kommenden Mittwoch 35 Jahre alt wird, war in der Bundesliga von 2006 bis 2015 und von 2016 bis 2021 für die Swans Gmunden am Ball. 2016/17 waren die Leuven Bears in Belgien sein Arbeitgeber. In den vergangenen zwei Saisonen trug der Flügelspieler den Dress des BC Vienna. 42 Mal lief Murati für das österreichische Nationalteam auf.

Mit der 3x3-Auswahl und dem 1,94 Meter großen Neuzugang nimmt der Verband laut der Aussendung die "Mission Olympia 2024" in Angriff. Er hoffe, dass er "helfen kann, all das zu erreichen, was wir noch vorhaben", sagte Murati. Aus ÖBV-Sicht bringt er "die perfekten Voraussetzungen für 3x3" mit: "Starker Werfer, extrem physisch und vor allem mit einer Spielintelligenz ausgestattet, die ihresgleichen sucht". Laut 3x3-Teamchef Milan Isakov ist Murati "vermutlich der vielseitigste Spieler in Österreich. Auch wenn es nicht von heute auf morgen geht, bin ich überzeugt, dass er sich mit seiner Gewinnermentalität rasch einfügen wird".