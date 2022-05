Entschädigung Milliarden-Vergleich nach US-Hauseinsturz mit 100 Toten

N ach dem Einsturz eines Wohnhochhauses in Florida (USA) im vergangenen Juni sollen die Überlebenden und Opferangehörigen rund eine Milliarde Dollar Entschädigung erhalten. Wie ein Opferanwalt am Mittwoch der AFP sagte, wurde eine Vereinbarung über eine Entschädigung in Höhe von 997 Millionen Dollar (945 Millionen Euro) für die Betroffenen erzielt. Der Anwalt Carlos Silva kündigte zudem an, zu dieser Summe dürften noch weitere 100 Millionen Dollar hinzukommen.