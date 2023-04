Entschärfer der Polizei erhielten Sprengunterdrückungssystem

Werbung

"Die Spezialisten des Entschärfungsdienstes müssen sehr gefährliche Einsätze meistern. Dafür soll ihnen auch die modernste Ausrüstung zu Verfügung stehen", wurde Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in der Aussendung zitiert. Bisher wurden Spreng- und Brandvorrichtungen auf Anhängern transportiert, die der Entschärfungsdienst während der Briefbombenserie Mitte der 1990er-Jahre selbst entwickelt hat. Diese sind allerdings nur für kleine Sprengmittel geeignet, hieß es weiter.

Sprengmittel können nun mit einem Spezialroboter zu dem vier Tonnen schweren System transportiert werden, das dann per Fernbedienung verriegelt wird. Der Abtransport erfolgt auf einem geländegängigen Lkw mit Spezialkran und einer mobilen Einsatzbasis für Sonderlagen. Das Gesamtsystem hat laut Innenministerium rund 980.000 Euro gekostet.

Beim in der Direktion für Spezialeinheiten angesiedelten Entschärfungsdienst (ESD) arbeiten 25 polizeiliche Entschärfer. Die Zentrale befindet sich in Wien, es gibt Außenstellen in Graz und Hall in Tirol. Die Beamten werden in ganz Österreich eingesetzt - und zwar zur Gefahrenerforschung, im Rahmen der Strafrechtspflege bei Spreng- und Zündmitteln, Kriegsmaterial und bei Verdacht auf unkonventionelle Spreng-/Brandvorrichtungen. Weitere Aufgaben sind die Lagerung und Vernichtung von Pyrotechnik.

Der Entschärfungsdienst beim Sondereinsatzkommando Cobra verfügt weiters über vier Taucher als Unterwasserentschärfer. Darüber hinaus besorgen in den Bundesländern insgesamt 105 Sprengstoffkundige Organe (SKO) der Polizei bestimmte Aufgaben für den Entschärfungsdienst. Sie prüfen sprengstoffverdächtige Gegenstände, nehmen allerdings keine Entschärfungen vor.