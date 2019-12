Britisches Unterhaus stimmt für Brexit-Vertrag .

Der Weg für den britischen EU-Ausstieg Ende Jänner ist frei. Das Unterhaus billigte am Freitag mehrheitlich den mit Brüssel ausgehandelten Scheidungsvertrag, der in London mehrfach durchgefallen war und den Brexit verzögert hatte. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen.