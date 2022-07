Schwere Schäden Erdbeben der Stärke 7 erschüttert Philippinen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Starke Erschütterungen in Manila (Archivbild) Foto: APA/dpa

D er Norden der Philippinen ist am Mittwoch von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Der 25-jährige Bauarbeiter sei von einem einstürzenden Gebäude begraben worden, an dem gerade Arbeiten stattfanden, teilte der Katastrophenschutz mit. Das Epizentrum befand sich in dem Ort Lagangilang in der Provinz Abra. Die Region liegt im Norden der Insel Luzon, 335 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila.