Erdbeben Erdbeben-Hilfen in Syrien auf "kritisch niedrigem Niveau"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hilfe wird in Syrien und der Türkei dringend benötigt Foto: APA/dpa

S amantha Power, die Chefin der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe (USAID), sieht in Syrien noch dringenden Hilfsbedarf für die Erdbebenopfer. "Trotz der Ankunft von 90 Hilfs-Transportern sinkt die Menge der humanitären Mittel in Lagerhäusern in Syrien auf ein kritisch niedriges Niveau", schrieb Power am Mittwoch bei Twitter. 350.000 Menschen seien jüngsten Schätzungen zufolge durch die Katastrophe vertrieben worden, schrieb die USAID-Chefin.