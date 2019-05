Nach jüngsten Angaben der peruanischen Erdbebenwarte IGP entstand das Erdbeben 60 Kilometer südlich der Ortschaft Lagunas in der Region Loreto in einer Tiefe von 135 Kilometern. Das Beben sei in einem Radius von 1.000 Kilometern bis nach Ecuador und Kolumbien spürbar gewesen, sagte der Leiter der IGP, Hernando Tavera. In Peru kommt es immer wieder zu starken Erdbeben, weil auf der Westküste Südamerikas die Nazca-Platte auf die kontinentale Erdkrusten-Platte stößt.