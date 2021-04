Das ließ sein Büro am Freitag auf APA-Anfrage wissen. Ob er auch im kleinen U-Ausschuss zu den Corona-Beschaffungen der Regierung Stellung nehmen wird, wie ursprünglich geplant, war vorerst noch nicht klar. Aus den Reihen der Opposition war am Freitagvormittag zu hören, dass Anschobers Auftritt im Ausschuss Montagnachmittag bereits abgesagt worden sei.

Auch über einen Rücktritt wurde am Freitag bereits spekuliert. Dem trat das Büro des Ministers zu Mittag entgegen. "Der Minister wird kommende Woche wieder im Dienst sein." Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, der Anschober diese Woche vertreten hatte, ließ Donnerstagabend im Interview mit "oe24.tv" ebenfalls wissen, dass Anschober kommende Woche wieder im Amt sein werde.

"Ich habe gerade gesmst und ich bin auch telefonisch mit ihm in Kontakt, er wird in den nächsten Tagen wieder da sein." Über die Beschwerden Anschober sagte er: "Es hat nochmals eine Untersuchung im Krankenhaus gemacht. Er hatte Kreislaufprobleme - mehr will ich aber nicht dazu sagen."

Die Erkrankung des Ministers sorgt deswegen für Gesprächsstoff, weil Anschober bereits Anfang März rund eine Woche krankheitsbedingt ausgefallen war und sich auch damals wegen einer Kreislaufschwäche für eine Woche zu einem Check in Spitalsbeobachtung begeben hatte. Anschobers Gesundheitszustand ist auch deshalb Thema, weil er vor acht Jahren eine Burnout-Erkrankung mit monatelanger Auszeit überstehen musste.