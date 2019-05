Nach Vorarlberger Masernfall 20 Personen in Quarantäne .

Aufgrund einer Masern-Erkrankung eines Kleinkinds befinden sich in Vorarlberg derzeit 20 Personen in Quarantäne. Das berichtete am Freitag ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf den Vorarlberger Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher.