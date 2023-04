Tennis Erler/Miedler holen in München ihren vierten Doppel-Titel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Erler/Miedler schlugen auf Sand in München zu (Archivbild) Foto: APA/FOTOBYHOFER/CHRISTIAN HOFER

D ie Tennis-Doppel-Spezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Sonntag ihren zweiten Titel der Saison erspielt. Mit einer starken Vorstellung wies das Duo in München die topgesetzte deutsche Paarung Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:3,6:4 in die Schranken. Nach ihrem vierten ATP-Titel insgesamt sind Erler/Miedler in der Weltspitze angekommen und rangieren im "Race" der besten Saison-Doppel auf Platz zehn.