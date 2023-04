Tennis Erler/Miedler in München im Endspiel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Wien-Sieger Erler/Miedler auch in München auf Erfolgskurs Foto: APA/EVA MANHART

E ine Woche nach Sam Weissborn in Monte Carlo ist Österreich am Sonntag schon wieder im Doppel-Endspiel eines ATP-Turniers vertreten: Alexander Erler und Lucas Miedler qualifizierten sich am Samstag in München für ihr insgesamt drittes Saison-Finale nach dem Titel in Acapulco und dem Endspiel von Marrakesch. Erler/Miedler besiegten die Inder Yuki Bhambri/Saketh Myneni (IND) mit 7:6(4),6:3 und gehen auf ihren insgesamt vierten Turniersieg los.