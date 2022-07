Ermarcora/Pristauz in Espinho knapp am Titel vorbei

Werbung

Im Semifinale hatten sich Ermacora/Pristauz gegen ein anderes polnisches Paar durchgesetzt, Piotr Kantor/Maciej Rudol hatten mit 1:2 (19,-17,-13) das Nachsehen. Im Achtelfinale am Samstag hatten die rot-weiß-roten EM-Dritten von 2019 gegen die Landsleute Alexander Horst/Julian Hörl mit 2:1 gewonnen.

"Trotz dieser knappen Niederlage können wir mit unserer Leistung über das gesamte Turnier zufrieden sein", sagte Pristauz. "Jetzt heißt es regenerieren und dann bereiten wir uns auf Wien vor." Der Nations Cup (Team-EM, Anm.) Anfang August in der Bundeshauptstadt ist die nächste Station von Ermacora/Pristauz. Ermacora trauerte dem verpassten Erfolg noch etwas nach: "Kurz nach so einer knappen Niederlage im Tiebreak ist die Enttäuschung natürlich da. Abhaken und keep going, das ist unser Motto."