Ermittler: 17 Todesopfer bei Schüssen in russischer Schule

Anfangs war von 6 Toten und 20 Verletzten die Rede gewesen, die Zahlen wurde aber im Laufe des Montags mehrfach nach oben korrigiert. Die Ermittlungsbehörde teilte mit, dass es 24 Verletzte gebe, darunter 22 Kinder. "In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88", sagte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat. "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte", sagte er.

Die Ermittler nannten am Nachmittag auch die Identität des Mannes, es handle sich um einen 34-Jährigen, der einmal Schüler dort gewesen sei. Der Mann trug nach Angaben der Ermittlungsbehörden während der Tat eine Sturmhaube und ein schwarzes T-Shirt mit Nazisymbolen. Zu den Hintergründen der Tat in der Stadt rund 1.200 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau begannen die Untersuchungen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, er "gehörte allem Anschein nach einer neofaschistischen Organisation oder Gruppierung an". "Präsident (Wladimir) Putin ist in tiefer Trauer im Zusammenhang mit dem Tod von Menschen, von Kindern in der Schule, wo der terroristische Akt geschehen ist", sagte Peskow.