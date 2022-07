Missbrauch-Verdacht Ermittler besuchten Finanz- und Innenressort wegen Vereins

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Verein soll EU-Fördergelder missbraucht haben. Foto: APA/THEMENBILD

E in mit der FPÖ in Zusammenhang gebrachter Verein ist am Mittwoch Anlass für Besuche von Ermittlern in Innen- und Finanzministerium gewesen. Anlass für die Nachschau war der Verdacht auf Missbrauch von EU-Fördergeldern durch die "Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung" (AEI). Betroffen war auch das Büro einer Beamtin im Finanzressort, die Managerin der Agentur ist, berichtete der "Standard". Die Ministerien bestätigten der APA die Amtshilfe.