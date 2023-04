Drogen Ermittler entdeckten Cannabis-Plantagen in Wiener Wohnungen

In vier Wohnungen wurde Cannabis angebaut Foto: APA/LPD NÖ

E rmittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben drei Männer festgenommen, die in vier Wohnungen in Wien auf neun Plantagen rund 47 Kilogramm Cannabis angebaut haben sollen. Zwei der drei Männer wurden laut Aussendung der Polizei im Dezember 2022 auf frischer Tat ertappt. Der dritte leistete bei der Festnahme am selben Tag Widerstand und versuchte, mit dem Auto Richtung Ungarn zu flüchten. Er konnte auf der A4 kurz vor der Grenze angehalten werden.