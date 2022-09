Ermittlung Toter Bub in Tirol - Eltern bieten 30.000 Euro für Hinweise

Vom Täter fehlt jede Spur Foto: APA/GEORG KÖCHLER/ZOOM TIROL

D ie Eltern jenes sechsjährigen Buben, der nachdem sein Vater in St. Johann in Tirol niedergeschlagen worden war in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, bieten nun für entscheidende Hinweise eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro.