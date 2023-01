87-jährige Osttirolerin entging knapp Betrug

Werbung

Nach Angaben der Polizei fuhr die 87-Jährige mit einem Taxi zum Geldinstitut, um den verlangten mittleren fünfstelligen Betrag zu holen. Dort berichtete sie der Bankangestellten, wozu sie das Geld benötigte. Wieder daheim angekommen, traf auch die Nichte ein. Das Gespräch, das die beiden Frauen daraufhin führten, dürfte auch die Anruferin mitgehört haben, die nach wie vor in der Leitung war - der Hörer war neben dem Telefon abgelegt. In weiterer Folge beendete die Unbekannte das Telefonat unverzüglich.

Weniger Glück hatte eine Verkäuferin in einer Trafik in Hall in Tirol. Am Freitagnachmittag meldete sich ebenfalls eine Frau telefonisch und behauptete, dass Bons und Lade-Codes aufgelassen werden sollen. Die entsprechenden Umsätze seien zu verbuchen und die Lade-Codes zu übermitteln, was die Verkäuferin tat. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.